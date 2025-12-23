Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить в гостях «Лос-Анджелес»

23 декабря на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте первого периода Мэйсон Марчмент с передач Дэймона Сиверсона и Дмитрия Воронкова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Мэйсон Марчмент с передач Дэймона Сиверсона и Буна Дженнера удвоил преимущество гостей, оформив дубль. На 19-й минуте второго периода Андрей Кузьменко с передач Майки Андерсона и Дрю Даути забросил шайбу в составе «королей». В конце встречи Кирилл Марченко с передач Дентона Матейчука и Адама Фантилли установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 24 декабря. «Коламбус Блю Джекетс» 29 декабря проведёт домашнюю встречу с «Нью-Йорк Айлендерс».