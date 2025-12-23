Скидки
Хоккей

Лос-Анджелес Кингз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 23 декабря, счет 1:3, НХЛ 2025-2026

Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить в гостях «Лос-Анджелес»
23 декабря на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марчмент (Сиверсон, Воронков) – 04:07 (pp)     0:2 Марчмент (Сиверсон, Дженнер) – 19:36 (pp)     1:2 Кузьменко (Андерсон, Даути) – 38:41     1:3 Марченко (Матейчук, Фантилли) – 54:16 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте первого периода Мэйсон Марчмент с передач Дэймона Сиверсона и Дмитрия Воронкова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Мэйсон Марчмент с передач Дэймона Сиверсона и Буна Дженнера удвоил преимущество гостей, оформив дубль. На 19-й минуте второго периода Андрей Кузьменко с передач Майки Андерсона и Дрю Даути забросил шайбу в составе «королей». В конце встречи Кирилл Марченко с передач Дентона Матейчука и Адама Фантилли установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 24 декабря. «Коламбус Блю Джекетс» 29 декабря проведёт домашнюю встречу с «Нью-Йорк Айлендерс».

