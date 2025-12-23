Результаты матчей НХЛ на 23 декабря 2025 года

В ночь на 23 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 23 декабря 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сент-Луис Блюз» — 4:1;

«Филадельфия Флайерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:2;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3;

«Анахайм Дакс» – «Сиэтл Кракен» — 1:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 59 очками после 35 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 47 очков после 35 встреч.