Расписание матчей КХЛ на 23 декабря 2025 года

Сегодня, 23 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 23 декабря 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Автомобилист»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Амур»;

17:30. «Барыс» – «Трактор»;

19:00. «Торпедо» – ХК «Сочи»;

19:00. «Локомотив» – «Адмирал»;

19:30. «Динамо» Мн – «Динамо» М;

19:30. «Северсталь» – ЦСКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 52 очками после 39 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 59 очков после 37 игр.