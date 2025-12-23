Расписание матчей ВХЛ на 23 декабря 2025 года

Сегодня, 23 декабря, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Горняк-УГМК» – «Звезда»;

16:30. «Челмет» – «Химик»;

17:00. «Магнитка» – «Торпедо-Горький»;

18:00. ЦСК ВВС – «Сокол»;

18:30. «Нефтяник» – «Динамо-Алтай»;

18:30. «Барс» – ХК «Норильск»;

19:00. «Челны» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 матчах).