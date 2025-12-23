Расписание матчей МХЛ на 23 декабря 2025 года

Сегодня, 23 декабря, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – ХК «Капитан»;

12:00. «Тайфун» – «АКМ-Юниор»;

16:30. МХК «Молот» – «Спутник»;

17:30. «Ладья» – «Локо-76»;

18:30. «Красная Армия» – МХК «Спартак»;

18:30. МХК «Динамо» СПб – МХК «Динамо-Карелия»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «АКМ Новомосковск»;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Динамо» М;

19:00. Академия СКА – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.