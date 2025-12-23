«Северсталь» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Череповце состоится матч между местной «Северсталью» и ЦСКА. Игра на стадионе «Ледовый дворец » начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в трёх встречах сильнее был ЦСКА, в одном матче — «Северсталь». «Северсталь» располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 49 очков. ЦСКА с 41 очком занимает восьмую строчку в таблице Запада.