Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такого решения не ожидали». Нападающий «Адмирала» Шэн — об отставке Тамбиева

«Такого решения не ожидали». Нападающий «Адмирала» Шэн — об отставке Тамбиева
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн высказался про отставку Леонида Тамбиева с поста главного тренера дальневосточного клуба.

«Конечно, это была неприятная для нас новость, и, когда такая ситуация случается, значит, не всё хорошо в команде и она идёт не там, где должна быть. Для нас это было звоночком, что пора собираться. Такого решения не ожидали, но это было решение руководства, а наше дело — играть. Но не было побед, где-то не везло, где-то шайба не залетала, поэтому атмосфера в команде была не такая хорошая, потому что всё равно поражения нагнетают [обстановку]», — приводит слова Шэна ТАСС.

«Адмирал» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Эксклюзив
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android