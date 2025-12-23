«Такого решения не ожидали». Нападающий «Адмирала» Шэн — об отставке Тамбиева

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн высказался про отставку Леонида Тамбиева с поста главного тренера дальневосточного клуба.

«Конечно, это была неприятная для нас новость, и, когда такая ситуация случается, значит, не всё хорошо в команде и она идёт не там, где должна быть. Для нас это было звоночком, что пора собираться. Такого решения не ожидали, но это было решение руководства, а наше дело — играть. Но не было побед, где-то не везло, где-то шайба не залетала, поэтому атмосфера в команде была не такая хорошая, потому что всё равно поражения нагнетают [обстановку]», — приводит слова Шэна ТАСС.

«Адмирал» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.