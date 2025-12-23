«Салават Юлаев» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 23 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и хабаровским «Амуром». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» с 33 очками после 37 встреч находится на девятой строчке Востока. «Амур» занимает седьмое место на Востоке, имея в активе 34 очка после 37 матчей. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.