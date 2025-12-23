Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» Гребёнкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Филадельфии» Гребёнкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Комментарии

22-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) и был признан третьей звездой игрового дня НХЛ.

Второй звездой игрового дня признан Мэйсон Марчмент из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард оформил дубль в победной игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

Первая звезда дня — защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш, который во встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:1) забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
День русских в «Филадельфии»! Гребёнкин и Мичков прервали чудовищные безголевые серии
День русских в «Филадельфии»! Гребёнкин и Мичков прервали чудовищные безголевые серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android