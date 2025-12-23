Скидки
«Торонто» уволил тренера Савара, который отвечал за игру в большинстве

«Торонто» уволил тренера Савара, который отвечал за игру в большинстве
«Торонто Мэйпл Лифс» расторг контракт с тренером Марком Саваром, который отвечал за игру в большинстве. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. 48-летний Савар работал в команде с лета 2024 года.

В текущем сезоне «Торонто» занимает последнее место в лиге по игре в большинстве с показателем реализации в 13,3%. 22 декабря подопечные Крэйга Берюбе проиграли «Даллас Старз» со счётом 1:5 в гостях. «Торонто» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков после 35 игр. В следующем матче команда сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится 24 декабря и начнётся в 00:00 мск.

