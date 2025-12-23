Андрей Василевский вошёл в топ-5 голкиперов НХЛ по количеству побед за первые 12 сезонов
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу во встрече с «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Василевский одержал свою 344-ю победу за первые 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, обошёл по данному показателю Эда Бельфора и вышел на пятое место в истории лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Хенрику Лундквисту (405), второе место у Мартина Бродо (403), третье занимает Марк-Андре Флёри (357).
В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хольмберг (Рэддиш, Гиргенсонс) – 00:21 2:0 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 09:12 (pp) 2:1 Фолк (Такер, Стенберг) – 26:43 3:1 Чирелли (Рэддиш) – 28:01 4:1 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 45:36 (pp)
