Кевин Лабанк: мы обязаны выиграть следующую игру

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3).
— Сегодня один из самых досадных проигрышей за последнее время, особенно расстраивают моменты, когда я сам мог реализовать голы. Я много бросал по воротам, мои товарищи по команде тоже. У соперника сильный вратарь, мне особенно нечего добавить. Нам очень надо выиграть следующую игру, мы обязаны.
— Кроме гола Никиты и Борны, все остальные броски были единоличными, не было связок.
— Начинаем нервничать и пытаемся сами лично улучшить игру, быть может, забываем тренерскую установку. Мы ментально подсели, наш сегодняшний соперник не был так силён, как показывает табло. Они вполне победимы, — сказал Кевин Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
