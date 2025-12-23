Кевин Лабанк: мои три удаления испортили игру, мне нужен реванш

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался о своей игре в проигранной встрече со «Спартаком» (1:3).

— Вы сегодня заработали шесть удалений, считая те, что за неспортивное поведение.

— Я вообще удалился три раза, давненько не был таким недисциплинированным на игре. Что может выйти у команды, если я удалился три раза? Вообще, я стараюсь играть чисто, знаю, что удаления моя команда умеет сдерживать, но не три же раза подряд?

— Берёшь на себя вину, получается.

— Не буду отрицать, мои удаления добавили Патрику и защитникам работы. Да, готов взять ответственность. Я очень хочу отыграть следующий матч, надеюсь, следующее интервью будет не в такой обстановке, как сегодня.

— Мне на игру больше сотни километров ехать, стоит попробовать?

— Абсолютное «да». Мы осознаём, что чувствуют болельщики. И если ты думаешь, что нам всё равно после игры, что о нас думают те, кто болеет на арене, или те, кто пишет анализ игры, то нет. Мы сами заварили это всё, мы и отвечаем за проигрыши, — сказал Кевин Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.