Владислав Валенцов: мы создаём моменты, но удача не на нашей стороне

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов высказался о поражении от «Спартака» (1:3) на домашнем льду.

— У нас какой-то комплекс проблем, но нет единой и точной. Всё-таки удача от нас отвернулась, потому что мы создаём хорошие моменты в первой половине матча. С другой стороны, потом сами же создаём ошибки в своей зоне.

— Кевин на себя вину берёт, все расстроены.

— Удаления никогда никого не красили, в такой ситуации нормальный игрок не будет прятаться и скажет, что он где-то, возможно, виноват. Задуматься о том, что не так, нужно было две игры назад, не сейчас. Виноваты все, что тут выделять одного, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.