Хоккей

Владислав Валенцов: мы создаём моменты, но удача не на нашей стороне

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов высказался о поражении от «Спартака» (1:3) на домашнем льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Попугаев (Рендулич, Джозефс) – 11:23 (5x5)     1:1 Ружичка (Ярош, Воробьёв) – 27:18 (5x5)     1:2 Рябов (Мансуров) – 29:57 (5x5)     1:3 Кин (Тодд, Ружичка) – 34:12 (5x4)    

— У нас какой-то комплекс проблем, но нет единой и точной. Всё-таки удача от нас отвернулась, потому что мы создаём хорошие моменты в первой половине матча. С другой стороны, потом сами же создаём ошибки в своей зоне.

— Кевин на себя вину берёт, все расстроены.
— Удаления никогда никого не красили, в такой ситуации нормальный игрок не будет прятаться и скажет, что он где-то, возможно, виноват. Задуматься о том, что не так, нужно было две игры назад, не сейчас. Виноваты все, что тут выделять одного, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

