Валенцов: если бы не было спортивной злости и желания выиграть, мы не играли бы в КХЛ

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов рассказал об атмосфере в китайском клубе и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» 24 декабря.
— У нас с коллегами диссонанс — по отдельности почти все игроки хорошисты, а вместе?
— А вместе мы должны тащить удачу за хвост и не терять моменты, когда объективно ты обязан был выводить команду вперёд. Мы профессионалы, не любители, и если бы не было спортивной злости, желания выиграть каждый матч, то мы бы не оказались в КХЛ, а закончили бы где-то играть во дворах.
— В среду снова «Спартак».
— Значит, снова играем с ним, и, просмотрев все свои ошибки, надо сокращать разрыв – это наш прямой конкурент. Надо брать уже ответственность, пора, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.