«Им самим достаётся от тренеров, особенно канадских». Кожевников — о судейском скандале

«Им самим достаётся от тренеров, особенно канадских». Кожевников — о судейском скандале
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Возможно, судьям не стоило в такой форме обсуждать Хартли, но, с другой стороны, это был их частный разговор, который не по их желанию вышел на публику. Тут ничего не поделаешь, техническая неполадка либо одному из арбитров просто надо было внимательнее следить за своим микрофоном. Но то, что они в своих приватных разговорах могут обсуждать кого-то из тренеров, — нормально. Они же не хамят ему лично.

Тем более им самим часто достаётся от тренеров, особенно от канадских, которые пытаются давить своим авторитетом. Этим не раз грешил тот же Хартли ещё во времена, когда возглавлял «Авангард», — цитируют Кожевникова «Известия».

