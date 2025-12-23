Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Филадельфии» высоко оценил игру нападающего Гребёнкина

Главный тренер «Филадельфии» высоко оценил игру нападающего Гребёнкина
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высоко оценил игру российского нападающего «лётчиков» Никиты Гребёнкина.

«Гребёнкин играл около ворот, а затем совершил отличное действие, чтобы сохранить шайбу (при голе Грундстрёма). Я думаю, что этот гол очень помог Гребёнкину. Это то направление, куда ему нужно двигаться. Он будет присматриваться к игрокам в лиге, которые забивают из этой зоны, действуют жёстко, и он там как заноза. Вот тогда Гребёнкин показывает свою лучшую игру», — приводит слова Токкета сайт НХЛ.

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гребёнкин (Андре, Аболс) – 33:13     2:0 Грундстрём (Гребёнкин, Аболс) – 45:58     3:0 Дворак (Зеграс, Конечны) – 47:49     3:1 Сассон (Гарланд, Майерс) – 53:05     4:1 Типпетт (Йорк) – 55:35     5:1 Мичков (Кейтс) – 58:49     5:2 О'Коннор (Буйум, Петтерссон) – 59:43    
Материалы по теме
Видео
Форвард «Филадельфии» Гребёнкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android