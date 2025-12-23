Главный тренер «Филадельфии» высоко оценил игру нападающего Гребёнкина

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высоко оценил игру российского нападающего «лётчиков» Никиты Гребёнкина.

«Гребёнкин играл около ворот, а затем совершил отличное действие, чтобы сохранить шайбу (при голе Грундстрёма). Я думаю, что этот гол очень помог Гребёнкину. Это то направление, куда ему нужно двигаться. Он будет присматриваться к игрокам в лиге, которые забивают из этой зоны, действуют жёстко, и он там как заноза. Вот тогда Гребёнкин показывает свою лучшую игру», — приводит слова Токкета сайт НХЛ.

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.