Умер бывший директор школы новокузнецкого «Металлурга» Сергей Красильников

Сегодня, 23 декабря, в возрасте 70 лет ушёл из жизни Сергей Красильников. Об этом сообщает «Спортивное интернет-телевидение Кузбасса».

Сергей Красильников – ветеран кузбасского хоккея. Играл на позиции нападающего за прокопьевский «Шахтёр», затем работал главным тренером команды. Красильников внёс свой вклад в развитие и новокузнецкого хоккея, работая в школе «Металлург», являясь в том числе её директором.

Под руководством Сергея Красильникова «Кузнецкие Медведи» показали свой лучший результат в истории МХЛ, в первый сезон Молодёжной хоккейной лиги выйдя в финал плей-офф, завоевав серебряные медали.

