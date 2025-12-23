Скидки
Каменский: ФХР должна поработать для допуска россиян до юниорского ЧМ-2027

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский заявил, что Федерация хоккея России должна проработать вопрос допуска юниорской сборной до чемпионата мира 2027 года, который состоится в США.

«Над этим нужно работать. Конечно, это было бы правильно, чтобы наши юноши стали играть международные матчи. Для этого все мы и федерация должны поработать. Надеюсь, что разум восторжествует. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет», — приводит слова Каменского ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

«Смотреть на это тяжело и больно». Якушев — об Олимпиаде без сборной России
