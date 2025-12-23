Президент ФХР Владислав Третьяк провёл рабочую встречу с главой Карелии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провёл рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщает пресс-служба ФХР.

«В ходе поездки в регион президент ФХР обсудил с Артуром Парфенчиковым вопросы развития хоккея в республике. Взаимодействие федерации с карельской хоккейной вертикалью включает в себя различные направления – в первую очередь вопросы подготовки детско-юношеского резерва и повышение квалификации тренеров и иных специалистов», — сказано в сообщении ФХР.

Фото: ФХР

«В Карелии любят наш вид спорта и с большим энтузиазмом относятся к его развитию. В регионе есть современные дворцы с шикарными условиями для занятий хоккеем. Молодёжная команда не просто представляет республику в МХЛ, а ещё и плотно сотрудничает с нашими легендарными клубами, перенимает опыт подготовки талантливых игроков. Здесь несколько тысяч хоккеистов, хорошо развит фундамент в виде массовых соревнований любительских команд. Русская глубинка всегда рождает одарённых людей, и наш спорт – не исключение. Особенно когда на местах хотят учиться, идти вперёд.

Хотел бы поблагодарить главу Карелии за искренний интерес к вопросам развития хоккея, за открытость к сотрудничеству и заботу о спортивной системе региона. Вовлекая жителей республики в занятия хоккеем, мы сообща продвигаем как приверженность к здоровому образу жизни, так и правильные моральные, нравственные ценности.

Важно не просто продолжать сотрудничество, но и углублять его на самых разных направлениях. Простор для работы широк. У школ региона есть опыт внедрения передовых методик НППХ «Красная Машина». Есть все возможности расширить применение этих инноваций, позволяющих выпускать юниоров с высоким уровнем ледового мастерства. Наши программы по обучению тренеров и иных специалистов открыты для участников из Карелии. Конечно, ФХР поддерживает и конструктивные инициативы, связанные с детским, любительским, массовым хоккеем. Намечено много задач, и Новый год обязательно принесёт успехи в реализации разнообразных проектов», — заявил Третьяк.