Обладатель Кубка Стэнли Гончар оценил, как выступила бы сборная России на ОИ-2026

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар предположил, как могла бы выступить сборная России на Олимпиаде 2026 года в Италии.

«Наши ребята на ведущих ролях во многих клубах НХЛ. Думаю, что с нынешним подбором игроков на Олимпиаде сборная России была бы на высоте. На таких турнирах основная роль лежит на игре вратарей. В этом вопросе у нас точно нет никаких проблем. Сергей Бобровский, Андрей Василевский и Игорь Шестёркин играли бы на очень высоком уровне. Нам даже трудно предположить, кого тренерский штаб выберет в качестве первого вратаря. У нас все на очень высоком уровне. В нападении у нас много не только опытных, но и молодых талантливых ребят. В этом плане в сборной России скорее даже перебор звёздных игроков. По таланту сборная России одна из сильнейших, но не стоит забывать, что победа на таких турнирах добывается за счёт звёзд и игроков, которые грамотно действуют против основных троек соперника. Взять ту же сборную Канады. Со звёздами у них всегда всё в порядке. Они могут набрать состав из ярких игроков, и всё. Однако они всегда приглашают ещё и тех хоккеистов, которые качественно играют против лучших сочетаний других команд. В этом плане тренерскому штабу сборной России пришлось бы поломать голову, чтобы достичь баланса в составе.

Мне достаточно трудно представить – кто будет держать Макдэвида или Кросби? Но если по защитникам мы можем пройтись и набрать хороших ребят, то самая проблемная позиция нашей сборной – центральный нападающий. Кто у нас будет играть центра? Это наша ахиллесова пята… Кроме Жени Малкина, на этой позиции трудно кого-то представить. Больше и нет никого. В целом Олимпийские игры – это очень скоротечный турнир. По такому составу нашей сборной сегодня явно нельзя сказать, что кто-то один затащит и выиграет Олимпиаду для всей команды. В любом случае при грамотном подборе состава шансы на успех сборной России очень большие», — цитирует Гончара «Советский спорт».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.