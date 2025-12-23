Тодд: подписание Александра Георгиева добавило «Спартаку» уверенности

Нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (3:1) и оценил приход в команду вратаря Александра Георгиева.

– Сегодня получилась отличная игра. Рад, что мы смогли забрать своё во втором периоде и «засушить» соперника в третьем. Также стоит отметить нашего вратаря Георгиева — сегодня он был нереален.

– Что именно поменяли в своей игре перед вторым периодом?

– Мы просто начали лезть на ворота и наносить больше бросков. Думаю, гол Ружички стал ключевым моментом в матче — он здорово подставил клюшку на пятаке. После этого мы смогли максимально стабилизировать свою игру.

– Это ваша третья победа над «Шанхаем» в сезоне. Можно ли сказать, что это удобный соперник для вас?

– Похоже, что да. Мы знаем, как играть против них, и это нас очень радует. Нам стоит продолжать придерживаться той же игры, чтобы победить снова послезавтра. «Шанхай» — очень классная команда, нам всегда интересно играть против них. Сегодня нам повезло больше, Георгиев отлично подтащил.

– Вы не в первый раз упоминаете Александра Георгиева. Подписание такого опытного вратаря добавило команде уверенности?

– Однозначно. Когда команда уверена в себе и своём голкипере, она играет совершенно иначе. Все наши вратари хороши, нам просто нужно стать более сплочёнными. Мы в процессе создания этой «химии», — цитирует Тодда Metaratings.