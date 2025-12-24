Третьяк — об итогах Кубка Первого канала: так и должна выступать национальная команда

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итог Кубка Первого канала — 2025, где победителем стала сборная «Россия 25».

«2025-й провожаем с хорошим настроением. Выигран главный домашний турнир сезона. В этом году у нас круглая дата – в 20-й раз соревнования прошли под названием «Кубок Первого канала». И впервые – в Новосибирске. Мини-юбилей получился великолепным со всех точек зрения. Оценил бы на отлично и результат, и организацию, и атмосферу, и эмоции. Главным, конечно, стало то, что сборная заняла первое место. Всех порадовали и спортивные итоги, и зрелищность. Красивый атакующий хоккей, 12 голов в двух матчах, активная интересная игра и победы – то, чего и ждут от нас болельщики, то, как должна выступать национальная команда.

Развитие института сборных – одна из ключевых задач ФХР. Мы даём хоккеистам международную практику, опыт того, как за несколько дней адаптироваться к требованиям тренерского штаба и объединяться в команду, достойно отстаивающую честь страны. Важно и то, что мы вывозим команды в регионы, выступаем на глазах российских болельщиков в самых разных частях страны.

На Кубке Первого канала было немало дебютантов, и ребята проявили себя с самой лучшей стороны. Русские игроки должны быть готовы выступать и побеждать на самом сложном уровне. Ради этого федерация проводит турниры для всех сборных из нашей вертикали. Так, одним из самых популярных брэндов в российском молодёжном хоккее уже стал Кубок Будущего. В ноябре он традиционно проходит в Питере, весной – в Новосибирске. Там соревнуются лучшие молодые хоккеисты России, Беларуси и Казахстана. Эти соревнования тоже популярны среди болельщиков, тоже собирают аншлаги. Поступательно, в плановом режиме идёт тренировочный процесс и у других сборных.

Много внимания уделяется детскому хоккею. Растёт количество и качество соревнований. Проводим большое количество мастер-классов в самых разных частях страны – от Норильска до Сочи, от Чукотки до Калининграда. Занимаемся внедрением Национальной программы подготовки хоккеистов, в которой собраны самые передовые и эффективные методики работы с детьми и юниорами. По этой программе уже занимаются детские школы в половине регионов России. Также занимаемся популяризацией как детско-юношеских турниров, так и нашего спорта в целом.

И, конечно, работа с кадрами для нашего хоккея не ограничивается тренировочным процессом для юных спортсменов. Занимаемся обучением тренеров, судей, других специалистов по хоккею. За год через наши программы проходят сотни человек, и 2025-й – не исключение», – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Третьяком читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.