Третьяк: в будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил заслуги российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Александр Овечкин и Сергей Бобровский — наши главные хоккейные герои 2025 года? Александр побил рекорд Уэйна Гретцки, Сергей завоевал второй Кубок Стэнли.

– Конечно, и Александр, и Сергей добились грандиозных спортивных достижений. Овечкин уже давно – Легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в уходящем 2025-м, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. А мы с вами должны быть счастливы, что видели всё это своими глазами. В режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки – и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.

Овечкин – лицо отечественного и всего мирового хоккея, блестящий спортсмен, который внёс грандиозный вклад в продвижение и популяризацию нашего вида спорта. И, конечно же, это человек, которого очень любит наша страна, человек, которым гордится Россия. Александр – живой пример целеустремлённости, мужества и умения по максимуму реализовать свой огромный талант. А ещё он настоящий гражданин и настоящий патриот. Его отношение к сборной всегда было образцом: готовность приехать по первому зову, чтобы защищать честь страны, способность быть капитаном, лидером, душой команды. В славном снайперском списке Овечкина – не только более 900 шайб в НХЛ. И 45 голов в свитере сборной, в том числе в решающих матчах самых престижных мировых турниров. Он трёхкратный чемпион мира. И хоккеист, повторивший мой рекорд по числу мировых первенств, проведённых в свитере нашей сборной, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.