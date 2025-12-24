Владислав Третьяк заявил, что Сергей Бобровский — лучший вратарь планеты в 2025 году

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим голкипером мира в 2025 году.

«Овечкин учит всех граждан России – а особенно молодёжь – любви к главному делу своей жизни, профессионализму, уважению к партнёрам и болельщикам, и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи, крепкого здоровья и новых побед!

Много лет персонально болею и за Овечкина, и за Бобровского. У нас прекрасные отношения. Сергей также входит в число величайших спортсменов нашей эпохи. Два Кубка Стэнли – по числу побед он на первом месте среди всех наших голкиперов, когда-либо игравших в НХЛ. Незабываемы и его подвиги в свитере сборной. Особенно на «золотом» ЧМ-2014, где наш вратарь был одним из самых ценных игроков национальной команды.

Этот год был для Бобровского особенным. Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надёжности он может демонстрировать. Но в плей-офф он сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах – это что-то невероятное, его спасения можно пересматривать бесконечно.

Первый Кубок Бобровский взял в 36, второй – в 37. И с каждым годом выглядит всё лучше и лучше – на такое способны только по-настоящему великие вратари. Казалось бы, соперники уже изучили его во всех подробностях, разобрались, как он играет и двигается. Но Сергей постоянно придумывает что-то новое и удивляет всех, ставя в тупик нападающих соперника. А ещё очень важно, что самые невероятные сейвы Бобровский делает в самых главных матчах. В моих глазах именно он – настоящий MVP плей-офф НХЛ, причём что в 2024-м, что в 2025-м.

Самый ценный игрок команды, которая без Бобровского не взошла бы на вершину. Всегда радуюсь успехам Сергея, всегда поздравляю его, мы постоянно поддерживаем связь. И очень рад, что хоккейный 2025-й стал одним из лучших годов в его карьере. Потому что именно Бобровский по игре был лучшим вратарём планеты в уходящем году», – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.