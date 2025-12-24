Третьяк — о прогрессе российских вратарей в КХЛ: самый свежий пример — Моторыгин

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о прогрессе российских вратарей в КХЛ, упомянув голкипера московского «Динамо» Максима Моторыгина.

«Наши вратари – лучшие в мире, и мы вправе этим гордиться. В НХЛ они на первых ролях, а в КХЛ постоянно появляются новые имена, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных клубов. Самый свежий пример – Моторыгин. В ноябре-декабре стал одним из главных героев что в клубе, что в сборной. Длинная «сухая» серия в воротах «Динамо», отличный дебют в сборной на Кубке Первого канала. Выручал команду во всех матчах, сыграл «на ноль» в последней игре турнира, по праву вошёл в число лучших игроков.

Ещё в 2006-м мы взяли курс на усиление подготовки вратарей. Радует, что эта работа даёт свои плоды, а успехи очевидны. Нам удалось создать благоприятную среду для развития спортсменов. Намного больше сил и средств вкладывается в персональную работу с голкиперами. Если раньше даже в топ-командах не было отдельного тренера вратарей, то сейчас почти у всех клубов по два-три таких специалиста, профильные наставники появились даже в детских школах. Федерация выпускает специальные пособия, посвящённые обучению детей и подростков вратарскому мастерству.

Подготовка многосторонняя, и она важна во всех аспектах. Ведь в современном хоккее позиция вратаря – ключ к командной победе. Во всех сильных лигах, на всех турнирах сборных команд успех приходит именно к тем, чьи голкиперы сильнее. А чтобы стать сильными, надо учиться.

Каждый год проводится «Школа Владислава Третьяка» — учебно-тренировочный сбор для самых одарённых юниоров России. Её в своё время прошли те же Василевский, Сорокин, Шестёркин и другие именитые ныне голкиперы. Теперь шанс развиваться, прибавлять в мастерстве получают таланты нового поколения. Очень важно прививать молодёжи правильное отношение к тренировкам, обучать их новым упражнениям и методам эффективной работы над собой. В возрасте 14-15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд – в том числе и сборных. В этом году в Дмитрове прошёл юбилейный, 20-й сбор. На нём юниоры из всей страны могут приобщиться к лучшим наработкам всех эпох, узнать те секреты, которые помогут им пробиться на самый верх. Каскад упражнений, нацеленность на борьбу, новые знания. Учим парней и девчонок правильно тренироваться, работать над собой, совершенствоваться. А ещё в рамках работы «Школы» проводим семинары для региональных тренеров, обучаем их разным аспектам подготовки кадров.

И, конечно, стараемся создать как можно больше возможностей для того, чтобы наши ребята участвовали в самых разных соревнованиях, совершенствовали мастерство и на тренировках, и в играх», – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.