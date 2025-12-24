Третьяк высказался о российской тренерской школе, выделив одно из открытий сезона КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию в российской тренерской школе, отметив работу главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина.

– Как оцените нынешнюю российскую тренерскую школу? Молодых специалистов у нас тоже хватает.

– Хорошо, когда тренерам дают шанс проявить себя – и они его используют. Перспективные специалисты входят в число лучших, а более опытные выходят на новый уровень мастерства. За последние два года тот же Разин впервые в своей карьере выиграл Кубок Гагарина, а Козлов и братья Заварухины – медали чемпионата. Причём они показали талант не только в деле борьбы за результат, но и в воспитании игроков, в подготовке кадров для сборных команд. Козырев ставит своей команде красивый творческий хоккей, «Северсталь» заслуженно идёт в числе лидеров регулярного чемпионата.

Одно из открытий текущего сезона – Гришин с «Нефтехимиком». Исаков весной выиграл Кубок Петрова с командой «Торпедо-Горький», пошёл на повышение в клуб КХЛ и в дебютном сезоне работает на высоком уровне качества. В ВХЛ тоже много интересных, думающих специалистов, которые умеют работать с хоккеистами, бороться за результат. В тренерской профессии очень важно воспользоваться тем шансом, который выпадает здесь и сейчас. Рад, когда у специалистов это получается и отечественная школа пополняется, становится сильнее с кадровой точки зрения, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.