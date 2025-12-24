Третьяк: популярность хоккея растёт. Стадионы забиты, у болельщиков большой интерес

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил рост популярности хоккея в России.

– В Континентальной лиге стало больше непредсказуемых матчей, растёт уровень конкуренции, есть неожиданные лидеры и талантливая молодёжь.

– Популярность хоккея растёт, это факт. Стадионы забиты, у болельщиков большой интерес. Непредсказуемость высока не только из-за конкуренции, но и из-за насыщенного календаря. Командам трудно пройти такой плотный сезон без спадов. И те, кто вверху, после двух-трёх поражений могут опуститься на нижние строчки таблицы. Явного лидера нет, всё постоянно меняется. Конечно, зрителям очень интересно наблюдать за этим. Нельзя не отметить и работу клубов с болельщиками, высокая посещаемость – их заслуга.

А за молодёжь, которая проявляет себя с лучшей стороны, всегда особенно радостно. Позиция ФХР всегда такова, что надо давать своим русским талантам больше шансов – места в составе, игровое время. Подход, основанный на доверии своим ребятам, идёт на пользу всей хоккейной сфере, ведь в стране появляется больше ярких игроков. А ещё он полезен и для самого клуба. Если работа с молодёжью ведётся качественно, то она не только не идёт в ущерб результата а, наоборот, позволяет добиваться успехов. Вспомните, как высок был вклад Канцерова, Силантьева, Юрова в недавнее чемпионство «Магнитки», парни выросли в лидеров буквально у всех на глазах.

Жаровский в свои 18 – лучший бомбардир «Салавата Юлаева», и это ещё один пример того, что одарённым ребятам просто надо дать шанс. Чем больше возможностей раскрыться – тем больше у нас будет звёзд, тем сильнее будет российский хоккей, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.