Третьяк — о сборных России: посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил решение Международного олимпийского комитета снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта, юниоры вновь смогут выступать с национальной символикой.

– Задачи на 2026 год уже обозначены, вопросов у федерации, как и прежде, хватает?

– Конечно, у нас очень много задач и планов. Продолжим делать всё, что в наших силах, для возвращения на международные турниры. Посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат.

Одним из главных приоритетов остаётся работа на будущее нашего хоккея – на всех направлениях, в которых мы трудимся сейчас. Вертикаль сборных команд, обучение тренеров и других специалистов, внедрение инноваций и передовых методик в процесс подготовки игроков, развитие системы детско-юношеских соревнований.

Все аспекты хоккейного прогресса очень важны, мелочей не бывает. Тем более что во многих областях мы – в числе лидеров. Например, совместный проект ФХР и центра «Сириус» по спортивной и образовательной подготовке лучших юниоров страны – уникальный, не имеющий аналогов в мире. Обучение хоккейному мастерству проводится круглогодично, без перерывов – и шанс попасть в программу есть у подростков из всех регионов России. Нам удалось создать для одарённых юниоров такие условия, которых нет ни в одной стране мира. Это относится и к качеству учебно-тренировочных сборов, и к их доступности, и к возможностям, которые открываются для спортсменов, занимающихся в «Сириусе» по методикам ФХР. На сборы поочерёдно заезжают ребята из Сибири, Урала, Москвы и всех других территорий нашей страны. Занятия проводятся лучшими специалистами ФХР, тренерами, психологами, судьями, легендарными ветеранами хоккея. В «Сириусе» великолепная инфраструктура. Обучаем не только секретам хоккейного мастерства – но и помогаем спортсменам развивать психологию победителя, прививаем патриотизм. И, конечно, помимо тренировок, есть и соревнования, где юниоры могут попробовать себя в матчах с сильнейшими сверстниками, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.