Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк — о сборных России: посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат

Третьяк — о сборных России: посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил решение Международного олимпийского комитета снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта, юниоры вновь смогут выступать с национальной символикой.

– Задачи на 2026 год уже обозначены, вопросов у федерации, как и прежде, хватает?
– Конечно, у нас очень много задач и планов. Продолжим делать всё, что в наших силах, для возвращения на международные турниры. Посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат.

Одним из главных приоритетов остаётся работа на будущее нашего хоккея – на всех направлениях, в которых мы трудимся сейчас. Вертикаль сборных команд, обучение тренеров и других специалистов, внедрение инноваций и передовых методик в процесс подготовки игроков, развитие системы детско-юношеских соревнований.

Все аспекты хоккейного прогресса очень важны, мелочей не бывает. Тем более что во многих областях мы – в числе лидеров. Например, совместный проект ФХР и центра «Сириус» по спортивной и образовательной подготовке лучших юниоров страны – уникальный, не имеющий аналогов в мире. Обучение хоккейному мастерству проводится круглогодично, без перерывов – и шанс попасть в программу есть у подростков из всех регионов России. Нам удалось создать для одарённых юниоров такие условия, которых нет ни в одной стране мира. Это относится и к качеству учебно-тренировочных сборов, и к их доступности, и к возможностям, которые открываются для спортсменов, занимающихся в «Сириусе» по методикам ФХР. На сборы поочерёдно заезжают ребята из Сибири, Урала, Москвы и всех других территорий нашей страны. Занятия проводятся лучшими специалистами ФХР, тренерами, психологами, судьями, легендарными ветеранами хоккея. В «Сириусе» великолепная инфраструктура. Обучаем не только секретам хоккейного мастерства – но и помогаем спортсменам развивать психологию победителя, прививаем патриотизм. И, конечно, помимо тренировок, есть и соревнования, где юниоры могут попробовать себя в матчах с сильнейшими сверстниками, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Третьяком читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком
Эксклюзив
«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android