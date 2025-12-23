Скидки
Хоккей

Карандин: особенность многих молодых арбитров КХЛ — барство, помноженное на дилетантизм

Комментарии

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Отдал судейству семь десятков лет своей жизни. И мне было просто стыдно, когда увидел и услышал трансляцию этого эпизода. Все эти матерные и нелепые с профессиональной точки зрения комментарии со стороны наших инфантильных арбитров.

То, что они не уважают себя и свою профессию – это первая половина беды. Вторая – они не уважают хоккей, не понимают своей роли. Роли обслуживающего игру персонала, главная задача которого – помочь хоккеистам и тренерам раскрыть все лучшие качества игры и порадовать болельщиков красивым зрелищем.

Отличительная особенность многих молодых арбитров — барство, помноженное на дилетантизм. Это новая и печальная мода в нашем хоккее, которая начинается с телепередачи о судействе и завершается на льду. И это наш общий позор.

В любой профессиональной лиге такой парад дилетантов давно завершился бы выдачей «волчьего билета». И не бедному стрелочнику Морозову – а главному арбитру Анисимову. Почему КХЛ позорится и всё это терпит – загадка», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Комментарии
Хоккей
