ЦСКА внёс защитника Дмитрия Саморукова в список травмированных

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков внесён в список травмированных, сообщается на сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 26‑летний Саморуков провёл 30 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Хоккеист принял участие в игре с московским «Динамо» 21 декабря (0:1 Б).

ЦСКА с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче армейцы сегодня, 23 декабря, сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью».

Ранее стало известно, что нападающий Сергей Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА.