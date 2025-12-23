Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА внёс защитника Дмитрия Саморукова в список травмированных

ЦСКА внёс защитника Дмитрия Саморукова в список травмированных
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков внесён в список травмированных, сообщается на сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 26‑летний Саморуков провёл 30 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Хоккеист принял участие в игре с московским «Динамо» 21 декабря (0:1 Б).

ЦСКА с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче армейцы сегодня, 23 декабря, сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью».

Матч «Северсталь» — ЦСКА 23 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее стало известно, что нападающий Сергей Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА.

Материалы по теме
Официально
Форвард Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА до конца сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android