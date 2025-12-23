«Сибирь» — «Автомобилист»: голкипер Бердин дебютирует за новосибирский клуб

Сегодня, 23 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург

В составе новосибирского клуба дебютирует голкипер Михаил Бердин, который перешёл в «Сибирь» из казанского «Ак Барса».

Состав «Сибири»:

Фото: «Сибирь»

Состав «Автомобилиста»:

Фото: «Автомобилист»

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержал «Автомобилист». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» с 30 очками после 37 встреч находится на последней строчке Востока. «Автомобилист» занимает четвёртое место на Востоке, имея в активе 43 очка после 37 матчей.