Ветеран СКА назвал главные события 2025 года в российском хоккее

Бывший тренер СКА Сергей Черкас назвал самые значимые события 2025 года в российском хоккее.

«Лично для меня главным событием уходящего года является рекорд Александра Овечкина. Это самое главное и большое событие во всём хоккейном мире в 2025 году. Но есть ещё ряд других немаловажных моментов.

Я очень рад за Ивана Демидова, который закрепился в «Монреале». Сейчас он регулярно выступает в НХЛ. А если говорить о самом важном событии в КХЛ – это огромный интерес к хоккею со стороны болельщиков. Очень радует, что практически на каждом матче чемпионата на трибунах аншлаг. У зрителей очень высокий интерес к хоккею, потому что и хоккей сам по себе живой и динамичный», — цитирует Черкаса «Советский спорт».