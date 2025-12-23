Скидки
Гомоляко: у Гребёнкина есть цель стать лучшим хоккеистом НХЛ

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался об игре нападающего «Филадельфии Флайерз» Никиты Гребёнкина, забившего второй гол в сезоне НХЛ.

«Думаю, что Никита скоро будет забивать больше и, соответственно, получать большее игровое время. Он готов к НХЛ, доказывает, что может играть на высоком уровне.

Вспоминаю, как его звал ещё в прошлом сезоне в «Металлург», когда он уехал в систему «Торонто» и играл в АХЛ. Но Никита сразу дал понять, что он намерен через своё большое упорство и огромное желание пробиться наверх и играть в НХЛ. И я его в этом стремлении поддержал. Сейчас он в «Филадельфии», в одной команде с Мичковым. У Никиты есть своя роль, пусть и пока он выходит в четвёртом звене, но это пока. У парня есть цель не только стабильно играть в НХЛ, но и стать лучшим хоккеистом лиги. И он будет к ней двигаться, как это делал у нас в Магнитогорске.

Никита – классный хоккеист и отличный человек. Весельчак, юморист, душа команды. Думаю, он и там себя так же проявляет, несмотря на определённый языковой барьер. Парень он яркий не только на льду, но и в интервью. Так что слежу за Никитой и радуюсь его успехам, пусть у него всё получится», – цитирует Гомоляко Metaratings.

