Фетисов: не настолько сентиментален, чтобы болеть за «Детройт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, болеет ли он за какой-либо клуб НХЛ.

— Трудно ли выбрать, за кого болеть — за «Детройт» или «Вашингтон»?

— Я не настолько сентиментален. Да, я благодарен «Детройту», в этой команде прошла успешная часть моей спортивной карьеры. Но это было в прошлом. Сейчас меня больше волнует то, как обстоят дела у наших хоккеистов. Смотреть матчи времени зачастую нет, но слежу за новостями, с утра всегда узнаю, что там происходит, — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Ранее Фетисов высказался о безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не забивает в восьми играх подряд.