Черкас о СКА: команда, которая борется за Кубок Гагарина, не должна быть на седьмом месте

Бывший тренер СКА Сергей Черкас заявил, что был разочарован стартом сезона в исполнении петербургского клуба, но у него есть надежда на хорошее итоговое выступление команды.

‎«Разочаровал слабый старт СКА в сезоне-2025/2026. И то седьмое место, на котором сейчас находится СКА. Говорили, что команда позиционирует себя как команду, которая борется за Кубок Гагарина. Тогда она должна находиться не на седьмом месте. ‎Пусть негатив останется в этом году. Поражение от «Шанхая», нестабильная игра… Хорошо, что сейчас ситуация меняется. Есть надежда, что всё будет красиво», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

