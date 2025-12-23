Скидки
«До сих пор так никто не делает». Капитан «Ак Барса» рассказал об игре с Павлом Дацюком

«До сих пор так никто не делает». Капитан «Ак Барса» рассказал об игре с Павлом Дацюком
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высоко оценил мастерство бывшего форварда Павла Дацюка. Хоккеиты вместе выступали за сборную России, а также за «Детройт Ред Уингз» с 2014 по 2016 год.

– Вы играли со многими классными хоккеистами. Дацюк уникален?
– Думаю, да. Взять его эти тонкие моменты, как он подъезжает к соперникам и подбивает клюшку. До сих пор так никто не делает. Молодым ребятам плюс-минус одинаково катание ставят, но похожих на Дацюка нет. Простой пример: серия с «Бостоном» в 2013-м, его гол в первом матче. Как он тогда клюшку убрал? Кто бы ещё так мог сообразить! Есть видео, где его игру показывают смена за сменой, одна за другой. Камера за ним следует, если посмотрите, что он там делает, это просто супер. Да половину моментов, что тот создал, не реализовали партнёры.

А как он свой 300-й гол в НХЛ забил? Мне повезло тогда – шайба отскочила, на меня передачу записали. Но Павел с неудобной руки первым касанием перекинул клюшку защитника и бросил. Нет слов. А он даже не задумывался в тот момент, наверное. Всё так естественно для него было, – цитирует Марченко Sports.ru.

