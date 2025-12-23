Американский форвард «Барыса» назвал правило КХЛ, которое он применил бы в НХЛ

Американский нападающий «Барыса» Майк Веккионе поделился мнением о хоккейных правилах в КХЛ и заявил, что одно из них он бы применил в матчах Национальной хоккейной лиги.

«Больше всего я был удивлён, что играя в большинстве в конце периода, следующий начинается в зоне атаки. Это позволяет сразу создавать моменты, не нужно сначала откатываться назад для начала атаки, если период начинается в средней зоне. Это крутое правило, которое добавляет динамики, позволяет больше времени проводить в нападении. Я в восторге от этого. Мне кажется, в НХЛ не хватает такого при игре в большинстве», – цитирует Веккионе Legalbet.