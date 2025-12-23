Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Автомобилист, результат матча 23 декабря 2025 года, счёт 0:5, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в Новосибирске, Буше набрал четыре очка
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Да Коста, Трямкин) – 08:20 (5x5)     0:2 Буше (Шаров) – 20:36 (5x5)     0:3 Паутов (Шашков) – 24:09 (5x5)     0:4 Да Коста (Буше, Мэйсек) – 25:43 (5x4)     0:5 Трямкин (Да Коста, Буше) – 49:17 (5x4)    

Дублем и двумя результативными передачами отметился американский нападающий «Автомобилиста» Рид Буше. Ещё по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Стефан Да Коста, Никита Трямкин. В воротах «Сибири» дебютировал голкипер Михаил Бердин, который пропустил пять шайб. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» третий матч из трёх в текущем сезоне. Команды сыграют между собой ещё один раз до конца сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android