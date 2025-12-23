Скидки
Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера ФК «Динамо»

Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера ФК «Динамо».

«Поздравляю Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера ФК «Динамо». Ролан Александрович – человек динамовской системы. Воспитанник клуба, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА. Он давно работает внутри «Динамо», знает команду, клубную философию и все процессы изнутри. Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлечённость и работу вдолгую – ради результата сегодня и развития в будущем.

Большой плюс, когда клуб доверяет людям, которые по-настоящему переживают за эмблему и понимают, что такое преемственность. Желаю Ролану Александровичу удачи и уверенности на этом важном этапе. У «Динамо» сильный состав, отличные условия и преданные болельщики – всё, чтобы спокойно и последовательно строить команду. Пусть доверие клуба оправдается результатом, а проделанная работа даст плоды не только сегодня, но и в будущем», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Комментарии
