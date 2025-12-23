Заварухин прокомментировал разгромную победу «Автомобилиста» над «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил разгромную победу над «Сибирью» (5:0) и поздравил екатеринбургский клуб с 79-летием.

«Всегда приятно приезжать в Новосибирск, хорошие воспоминания. Слова «славься, «Сибирь» вспоминаю, как в ЛДС старом ещё звучали. Выдержали стартовый натиск, было много моментов, соперник быстро накатывался, вратарь помог. Во втором периоде реализовали моменты, забили, контролировали игру. Женю Аликина поздравляю с «сухарём». У клуба был день рождения вчера, 79 лет, поздравляю всех болельщиков, клуб, ребят», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.