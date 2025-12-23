Скидки
Заварухин прокомментировал разгромную победу «Автомобилиста» над «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил разгромную победу над «Сибирью» (5:0) и поздравил екатеринбургский клуб с 79-летием.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Да Коста, Трямкин) – 08:20 (5x5)     0:2 Буше (Шаров) – 20:36 (5x5)     0:3 Паутов (Шашков) – 24:09 (5x5)     0:4 Да Коста (Буше, Мэйсек) – 25:43 (5x4)     0:5 Трямкин (Да Коста, Буше) – 49:17 (5x4)    

«Всегда приятно приезжать в Новосибирск, хорошие воспоминания. Слова «славься, «Сибирь» вспоминаю, как в ЛДС старом ещё звучали. Выдержали стартовый натиск, было много моментов, соперник быстро накатывался, вратарь помог. Во втором периоде реализовали моменты, забили, контролировали игру. Женю Аликина поздравляю с «сухарём». У клуба был день рождения вчера, 79 лет, поздравляю всех болельщиков, клуб, ребят», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в Новосибирске, Буше набрал четыре очка
