Люзенков — о поражении «Автомобилисту»: ребята не поверили, что можно вытащить игру

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (0:5) и заявил, что хоккеисты новосибирского клуба не поверили в свои силы.

«Сложно такие матчи комментировать, проиграли с крупным счётом, дома. Тяжело приходить сюда что-то говорить. Лёгкие шайбы получили, особенно первые три. Дальше уже ребята не поверили, что можно вытащить. Попытались перекрутить состав, но шайба не шла», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» третий матч из трёх в текущем сезоне. Команды сыграют между собой ещё один раз до конца сезона.