Главная Хоккей Новости

Люзенков — о поражении «Автомобилисту»: ребята не поверили, что можно вытащить игру

Люзенков — о поражении «Автомобилисту»: ребята не поверили, что можно вытащить игру
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (0:5) и заявил, что хоккеисты новосибирского клуба не поверили в свои силы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Да Коста, Трямкин) – 08:20 (5x5)     0:2 Буше (Шаров) – 20:36 (5x5)     0:3 Паутов (Шашков) – 24:09 (5x5)     0:4 Да Коста (Буше, Мэйсек) – 25:43 (5x4)     0:5 Трямкин (Да Коста, Буше) – 49:17 (5x4)    

«Сложно такие матчи комментировать, проиграли с крупным счётом, дома. Тяжело приходить сюда что-то говорить. Лёгкие шайбы получили, особенно первые три. Дальше уже ребята не поверили, что можно вытащить. Попытались перекрутить состав, но шайба не шла», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» третий матч из трёх в текущем сезоне. Команды сыграют между собой ещё один раз до конца сезона.

