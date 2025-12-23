Люзенков — о дебюте Бердина за «Сибирь»: он был заряжен, но пропустил, конечно, много

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков оценил дебютный матч вратаря Михаила Бердина за новосибирский клуб. Голкипер пропустил пять шайб в матче с «Автомобилистом» (0:5).

— Оцените дебют Бердина.

— Я не тренер вратарей, мне сложно оценить, но пропустил, конечно, много. Он был заряжен, но сегодня не получилось, как у всей команды. Но мы не должны бросать его, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Бердин провёл 13 матчей за «Ак Барс» с 89,6% отражённых бросков. Голкипер был обменян из казанского клуба на денежную компенсацию.