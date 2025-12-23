Скидки
Люзенков — о дебюте Бердина за «Сибирь»: он был заряжен, но пропустил, конечно, много

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков оценил дебютный матч вратаря Михаила Бердина за новосибирский клуб. Голкипер пропустил пять шайб в матче с «Автомобилистом» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Да Коста, Трямкин) – 08:20 (5x5)     0:2 Буше (Шаров) – 20:36 (5x5)     0:3 Паутов (Шашков) – 24:09 (5x5)     0:4 Да Коста (Буше, Мэйсек) – 25:43 (5x4)     0:5 Трямкин (Да Коста, Буше) – 49:17 (5x4)    

— Оцените дебют Бердина.
— Я не тренер вратарей, мне сложно оценить, но пропустил, конечно, много. Он был заряжен, но сегодня не получилось, как у всей команды. Но мы не должны бросать его, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Бердин провёл 13 матчей за «Ак Барс» с 89,6% отражённых бросков. Голкипер был обменян из казанского клуба на денежную компенсацию.

