Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Больно видеть, как каждый год нас не допускают». Серебряков — об отсутствии России на ОИ

«Больно видеть, как каждый год нас не допускают». Серебряков — об отсутствии России на ОИ
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков поделился мнением о недопуске России на международные соревнования. Соответствующий запрет действует с 2022 года.

– Наших хоккеистов по-прежнему не пускают на Олимпийские игры. При этом мы видим, что в других видах спорта есть подвижки, ограничения постепенно снимаются. Верите ли, что в обозримом будущем это произойдёт и в хоккее?
– Я бы очень этого хотел. Каждый спортсмен хочет прославлять свою страну. И больно видеть, как каждый год нас не допускают, как турниры проходят без нас. Конечно, хотел бы поиграть за сборную России на крупных соревнованиях и сделать всё, чтобы их выиграть, – цитирует Серебрякова «Газета.ru».

Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android