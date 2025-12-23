«Больно видеть, как каждый год нас не допускают». Серебряков — об отсутствии России на ОИ

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков поделился мнением о недопуске России на международные соревнования. Соответствующий запрет действует с 2022 года.

– Наших хоккеистов по-прежнему не пускают на Олимпийские игры. При этом мы видим, что в других видах спорта есть подвижки, ограничения постепенно снимаются. Верите ли, что в обозримом будущем это произойдёт и в хоккее?

– Я бы очень этого хотел. Каждый спортсмен хочет прославлять свою страну. И больно видеть, как каждый год нас не допускают, как турниры проходят без нас. Конечно, хотел бы поиграть за сборную России на крупных соревнованиях и сделать всё, чтобы их выиграть, – цитирует Серебрякова «Газета.ru».