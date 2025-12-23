Скидки
Вашингтон — Рейнджерс: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 24 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая игра из четырёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказался «Вашингтон» со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» провёл 38 встреч, в которых набрал 40 очков, клуб расположился на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 43 очками после 36 матчей находится на четвёртой строчке Востока.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
