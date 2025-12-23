«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» в домашнем матче, ведя 2:0 после первого периода
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и хабаровским «Амуром». Волевую победу одержали гости со счётом 4:2.
23 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Амур
Хабаровск
1:0 Жаровский (Сучков, Горшков) – 04:11 (5x5) 2:0 Кузнецов (Горшков) – 10:34 (5x5) 2:1 Слепец (Балдаев, Воронков) – 35:27 (5x5) 2:2 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 39:58 (5x5) 2:3 Лихачёв (Гальченюк, Мищенко) – 54:41 (4x3) 2:4 Гальченюк (Петьков) – 59:50 (en)
К 11-й минуте матча «Салават Юлаев» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. «Амур» сумел сравнять счёт благодаря двум голам в концовке второго периода. Сначала на 36-й минуте отличился Кирилл Слепец, а затем за две секунды до перерыва счёт сравнял Ярослав Лихачёв. На 55-й минуте Лихачёв оформил дубль, забив гол в большинстве. Этот гол стал для Лихачёва 50-м в КХЛ. Голом в пустые ворота отметился Александр Гальченюк.
