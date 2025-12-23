«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» в домашнем матче, ведя 2:0 после первого периода

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и хабаровским «Амуром». Волевую победу одержали гости со счётом 4:2.

К 11-й минуте матча «Салават Юлаев» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. «Амур» сумел сравнять счёт благодаря двум голам в концовке второго периода. Сначала на 36-й минуте отличился Кирилл Слепец, а затем за две секунды до перерыва счёт сравнял Ярослав Лихачёв. На 55-й минуте Лихачёв оформил дубль, забив гол в большинстве. Этот гол стал для Лихачёва 50-м в КХЛ. Голом в пустые ворота отметился Александр Гальченюк.