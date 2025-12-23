«Трактор» обыграл «Барыс» и прервал свою пятиматчевую серию поражений

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Владимира Жаркова. На последней минуте первого периода второй гол гостей забил защитник Логан Дэй, которому ассистировали Андрей Светлаков и Максим Джиошвили. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Трактор» выиграл у «Барыса» три матча из четырёх в текущем сезоне. Челябинский клуб прервал свою серию из пяти поражений.