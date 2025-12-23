Защитник «Трактора» Дронов во второй раз в сезоне получил 20-минутный штраф
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Горюнов-Рольгизер (Жарков) – 07:46 (5x5) 0:2 Дэй (Светлаков, Джиошвили) – 19:05 (5x5)
С сиреной об окончании матча защитник «Трактора» Григорий Дронов получил большой 20-минутный дисциплинарный штраф. Отметим, это уже второй подобный штраф игрока обороны в текущем сезоне. Ранее в игре с «Автомобилистом» Дронов был удалён до конца матча за контакт с арбитром. Позднее хоккеист получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок лайнсмена.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
