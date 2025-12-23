Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Франция огласила состав хоккейной сборной на Олимпийские игры 2026 года

Франция огласила состав хоккейной сборной на Олимпийские игры 2026 года
Комментарии

Сборная Франции обнародовала имена хоккеистов для заявки на Олимпийские игры — 2026 в Италии. Кандидатура форварда «Сент-Луис Блюз» Александра Тексье будет официально подтверждена в январе, в соответствии с соглашением с НХЛ. Отметим, в состав попал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Фото: федерация хоккея Франции

Ранее стало известно об официальном подтверждении участия сборной Франции в Олимпийских играх 2026 года. Она заменила российскую команду.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Материалы по теме
Фото
Сборная Франции показала форму на Олимпиаду-2026. Команда заменит Россию на ОИ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android