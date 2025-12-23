Франция огласила состав хоккейной сборной на Олимпийские игры 2026 года

Сборная Франции обнародовала имена хоккеистов для заявки на Олимпийские игры — 2026 в Италии. Кандидатура форварда «Сент-Луис Блюз» Александра Тексье будет официально подтверждена в январе, в соответствии с соглашением с НХЛ. Отметим, в состав попал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Фото: федерация хоккея Франции

Ранее стало известно об официальном подтверждении участия сборной Франции в Олимпийских играх 2026 года. Она заменила российскую команду.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.