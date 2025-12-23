«Есть детали, которые улучшаем». Козлов ответил на вопрос об изменениях в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о подготовке к матчу с минским «Динамо».

— Не так давно вы стали главным тренером московского «Динамо». Удалось ли перестроить команду под себя? Внесли какие-то существенные изменения?

— Существенных изменений нет, особо ничего менять не стали. Ребята давно меня знают, решили, что пока пойдём так, как играли. По той же системе. Есть детали, которые улучшаем. Пусть это останется нашим секретом.

— Впервые в этом сезоне встречаетесь с минским «Динамо». Наверняка, серьёзно изучили соперника. Какие опасности могут быть для вашей команды?

— Команды, которые тренировал Дмитрий Квартальнов, отличаются трудолюбием. Они выигрывают стыки, борьбу. Мы к этому и готовимся, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.