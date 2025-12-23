Скидки
Хоккей Новости

«Есть детали, которые улучшаем». Козлов ответил на вопрос об изменениях в «Динамо»

«Есть детали, которые улучшаем». Козлов ответил на вопрос об изменениях в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о подготовке к матчу с минским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)    

— Не так давно вы стали главным тренером московского «Динамо». Удалось ли перестроить команду под себя? Внесли какие-то существенные изменения?
— Существенных изменений нет, особо ничего менять не стали. Ребята давно меня знают, решили, что пока пойдём так, как играли. По той же системе. Есть детали, которые улучшаем. Пусть это останется нашим секретом.

— Впервые в этом сезоне встречаетесь с минским «Динамо». Наверняка, серьёзно изучили соперника. Какие опасности могут быть для вашей команды?
— Команды, которые тренировал Дмитрий Квартальнов, отличаются трудолюбием. Они выигрывают стыки, борьбу. Мы к этому и готовимся, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Комментарии
